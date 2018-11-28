مواضيع إنسانية بأمسية قصصية باتحاد كتاب حمص

أقام فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص أمسية قصصية تضمنت مواضيع إنسانية واجتماعية بمشاركة مجموعة من القاصين.

واستهلت القاصة رنا أتاسي الأمسية بقصتين قصيرتين تناولت في إحداهما التي جاءت بعنوان “الانتظار.. خلاف أزلي” كيف يترقب البشر تحقيق آمالهم دون أن تتحقق فيظلوا سجناء الانتظار.

بدوره شارك الدكتور جرجس حوراني من خلال قصة /طباخ روماني/ تناول فيها قصة طباخ تعلم هذه المهنة رغما عنه لأنه تزوج إمرأة لا تجيد الطبخ ليصبح لاحقا كبير الطهاة في أهم المطاعم لكنه سيجد في نهاية المطاف أهمية كبرى لعمله لأنه تصغير لواقع تمارسه دول كبرى تريد أن يكون العالم على هواها.

أما الدكتور نزيه بدور فشارك من خلال قصة /صباح الخير أيها الحب…صباح الخير أيتها الخيبة/ تناول فيها قصة الشابة /هيام/ التي غادرت برحلة بالقطار من مدينتها القامشلي إلى دمشق تاركة خطيبها وعائلتها لتبدأ رحلة جديدة في هذه المدينة المفعمة بالحياة.