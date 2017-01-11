مواضيع مختلفة في معرض الكتاب بفرع حمص لاتحاد الكتاب العرب

تنوعت مواضيع وعناوين معرض الكتاب الذي أقامه فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بين السياسة والاقتصاد والروايات والقصص القصيرة إضافة إلى أدب الأطفال والدراسات بأسعار رمزية وذلك في صالة الاتحاد بمدينة حمص.

وبين رئيس فرع الاتحاد الدكتور عبد الرحمن البيطار أن افتتاح المعرض اليوم يأتي ضمن شعار ثقافة التنوير الذي اعتمده اتحاد الكتاب العرب وانطلاقا من تعميم “الثقافة للجميع”، مشيرا إلى أن المعرض يضم العديد من العناوين الشاملة ذات الطبيعة الثقافية والمعرفية والمتخصصة إضافة إلى الدراسات الأدبية والنقدية والتراثية والسياسية والتاريخية.

وأوضح رئيس دوحة الميماس للموسيقا العربية وعضو اتحاد الكتاب العرب محمد بري العواني أن الهدف من المعرض نشر الوعي والثقافة بين الناشئة بصورة أساسية وتسهيل وصولها للجميع وتعزيز ثقافة القراءة والعودة إلى الكتاب في عصر التطور التكنولوجي والحاسوب ووسائط التواصل الاجتماعي التي أبعدت الكثيرين عن المطالعة.

من جانبه لفت أمين سر فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص الشاعر محمد الفهد إلى أن المعرض يغطي مختلف صنوف الإبداع في شتى ضروب المعرفة بهدف تقديم فرصة للقراء والمهتمين للحصول على ما يرغبون بقراءته وبأسعار مناسبة.