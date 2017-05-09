مواطنو كوريا الجنوبية يشتكون قضائيا ضد نشر “ثاد” الأميركية

تقدم المئات من مواطني كوريا الجنوبية في منطقتي سونغ جو وكيم تشون بشكوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لاصدار أمر قضائي يمنع استكمال عمليات نشر وتشغيل هذه المنظومة.

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن 527 شخصا من سكان المنطقتين الواقعتين قرب موقع نشر منظومة ثاد الاميركية المضادة للصواريخ تقدموا بالتماس إلى المحكمة الدستورية لوقف استكمال توريد بقية المعدات الخاصة بتشغيل نظام ثاد إلى موقع نشرها في كوريا الجنوبية وايقاف عمليات انشاء وتشغيل النظام لحين صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن شرعية نشره.

الشكوى القضائية ذكرت أن الحكومة الكورية لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعمليات نشر منظومة الدفاع الصاروخي بالمنطقة، حيث سيترتب على تنفيذ هذه الخطوة تعريض سكان المنطقة لمخاطر صحية وبيئية”.

هذا وكانت الولايات المتحدة الاميركية بدأت في الـ 26 من نيسان الماضي تسليم منظومة ثاد لكوريا الجنوبية التي باشرت بدورها نصب معدات هذه المنظومة في خطوة استفزازية لكوريا الديمقراطية ما تسبب بتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.