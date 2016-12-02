مواعيد تسجيل الطلاب المقبولين في المفاضلة العامة للتعليم المفتوح

يبدأ موعد تسجيل الطلاب المقبولين في المفاضلة العامة للتعليم المفتوح لمختلف البرامج الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، يوم الأحد الرابع من الشهر الحالي ويستمر حتى الخامس عشر منه.‏

واشارت إدارة التعليم المفتوح إلى أن الأوراق والشروط المطلوبة للتسجيل وكيفية إجراءات التسجيل سيتم عن بعد من خلال الموقع الالكتروني للتعليم المفتوح في جامعة دمشق ويتم التسجيل أيضاً في النافذة الواحدة في مبنى التعليم المفتوح ولكل برنامج دراسي نافذة معنية للتسجيل حيث يتم تسجيل طلاب برامج رياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية في البناء الخاص بكلية التربية.‏

وبينت الإدارة أن تسجيل طلاب أبناء الأمهات السوريات يكون في الطابق الرابع في مبنى التعليم المفتوح والطلاب المقبولين في مفاضلة المعاهد سيكون تسجيلهم في قسم الأتمتة في مبنى التعليم المفتوح والطلاب المقبولين في مفاضلة ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة سيكون تسجيلهم في قسم الشهادات في مبنى التعليم المفتوح.‏

وأكدت الإدارة أن التسجيل يكون على مسؤولية الطالب وعليه التأكد من وجود اسمه في قوائم المقبولين قبل إتمام عملية دفع رسوم التسجيل في المصرف العقاري والتأكد من إحضار كافة الأوراق المطلوبة قبل تسليمها تحت طائلة إلغاء عملية التسجيل في حال عدم الاستكمال للوراق المطلوبة.‏