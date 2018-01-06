موجة برد تجتاح الولايات المتحدة.. قتلى وتعطل للملاحة الجوية 

لقي 22 شخصا مصرعهم جراء موجة البرد القارس التي اجتاحت مناطق وسط وشرق الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.

وقالت شبكة “سي بي اس نيوز” التلفزيونية الأمريكية 22: شخصا لقوا حتفهم وتم تسجيل الوفيات في ولايات أوهايو وويسكونين وتكساس وميسيسبي وميشيغان”.

وواصلت موجة البرد القارس شل حركة الملاحة الجوية حيث تم الغاء أو تأجيل آلاف الرحلات في المطارات الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال موقع “فلايت اوير” إن نحو 1600 رحلة تأخرت في حين تم الغاء 700 رحلة أخرى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة تشاينا ساوثرن ايرلاينز اصطدمت على مدرج مطار كنيدي بطائرة أخرى تابعة للخطوط الكويتية من دون تسجيل إصابات.

وذكر مسؤولو الأرصاد الجوية إن أكثر من 110 ملايين شخص تأثروا بالبرد الشديد من منطقة البحيرات العظمى إلى نيو انغلاند مشيرين إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى حد التجمد حيث انخفضت في كل من مينيابوليس وبوسطن وبعض المناطق الأخرى إلى ما دون الصفر.