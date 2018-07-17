موجة حارة في اليابان تتسبب بوفاة 14 شخصا

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الموجة الحارة الشديدة التي تسود البلاد، تسببت في مقتل 14 شخصا، على الأقل، خلال أول ثلاثة أيام من الأسبوع.

هيئة الأرصاد اليابانية بينت أن درجات الحرارة زادت عن 39 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مصحوبة برطوبة عالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال مطلع الأسبوع، بينهم امرأة في التسعينيات عثر عليها فاقدة الوعي في حقل، فيما يعالج آلاف آخرون في مستشفيات من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

الحرارة اشتدت في المناطق غير الساحلية، مثل مقاطعة جيفو، حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية في بلدة إيبيجاوا، وهي الأعلى على مستوى البلاد، في حين سجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية.

وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق التي شهدت سيولا جارفة 34.3 درجة مئوية، الأمر الذي شكل خطرا على العسكريين والمتطوعين الذين يعملون على إزالة الطين والأنقاض.