«مودة» للرعاية الاجتماعية ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المتضررين في حمص

في إطار سعي مركز مودة للرعاية الاجتماعية لرسم البسمة على وجوه الأطفال المتضررين وإدخال الفرح الى قلوبهم نظم “قسم حماية الطفل” في حي الإنشاءات بمدينة حمص التابع للمركز رحلة ترفيهية لهؤلاء الأطفال الى حديقة طريق الشام حيث قضوا أوقاتا من التسلية والترفيه برفقة مجموعة من الشباب المتطوع.

وأوضحت ندى الأخرس مسؤولة قسم حماية الطفل أن الرحلة الترفيهية تضمنت العديد من الانشطة كالمسابقات المائية والألعاب وتراوحت أعمار الأطفال المشاركين بين 6 و11سنة.

وأضافت الأخرس: الهدف من النشاط هو إدخال السعادة الى قلوب الأطفال خصوصا بعد انتهاء العام الدراسي وزيادة الألفة والتواصل فيما بينهم إضافة لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة.

وعبر الأطفال لما الحسن ومحمد الحسن وعمر الدروبي عن سعادتهم بهذا اليوم الترفيهي الذي قضوه مع أقرانهم متمنين تكراره خلال العطلة.