موراي..ثاني أفضل رياضي بريطاني عبر التاريخ

أجرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” استطلاعًا للرأي لمعرفة أفضل رياضي بريطاني في التاريخ، وحل لاعب التنس أندي موراي في المركز الثاني بالقائمة التي اختارها 11 ألف شخص.

وقدم موراي أفضل مستوياته في عام 2016، وذلك عندما توج بلقب ويمبلدون للمرة الثانية في تاريخه، كما أحرز ذهبية الفردي في أولمبياد ريو دي جانيرو، وتمكن من إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

واحتل بوبي مور قائد المنتخب الإنجليزي المتوج بكأس العالم لكرة القدم عام 1966 صدارة القائمة، وتواجد في المركز الثالث بطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاميلتون.

وحل ستيف ريدجريف البطل الأولمبي في التجديف بالمركز الرابع، ومن ثم الدراج كريس هوي، فضلًا عن تواجد العداء محمد فرح في المركز السادس.

