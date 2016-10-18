موراي يقترب من دجوكوفيتش في تصنيف المحترفين للتنس

قلص المصنف الثاني عالميا البريطاني آندي موراي، فارق النقاط الذي يفصله عن المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس الجديد.

وعزز موراي موقعه في المركز الثاني برصيد 10485 نقطة في التصنيف الصادر الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، عقب تتويجه بدورة شنغهاي ذات الألف نقطة، مستغلا فقدان الصربي للقب بعد خروجه من الدور نصف النهائي، وخسارته 640 نقطة.

وبات الفارق بين موراي ودجوكوفيتش 2415 نقطة بعدما كان 3695 نقطة، وهو فارق بإمكان البريطاني تقليصه في حال تتويجه بلقب دورتي فيينا (500 نقطة) وباريس للماسترز (1000 نقطة) وبطولة الماسترز في لندن في حال فوزه بالمباريات الثلاث في مجموعته.

وارتقى الكندي ميلوش راونيتش الذي توقف مشواره في شنغهاي عند ثمن النهائي، إلى المركز الرابع، وهو أفضل تصنيف له في مسيرته الاحترافية، وذلك على حساب الياباني كي نيشيكوري الذي غاب بسبب الإصابة، والإسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور الثاني لدورة شنغهاي.

– تصنيف العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12900 نقطة

2- البريطاني آندي موراي 10485

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5820

4- الكندي ميلوش راونيتش 4690

5- الياباني كي نيشيكوري 4650

6- الإسباني رافائيل نادال 4380

7- الفرنسي غايل مونفيس 3815

8- السويسري روجيه فيدرر 3720

9- التشيكي توماس برديتش 3300

10- النمسوي دومينيك تييم 3250