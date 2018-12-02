موريتانيا.. المعارضة ترفض زيارة بن سلمان لنواكشوط

أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، عن رفضه للزيارة المحتملة لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى نواكشوط.

الائتلاف المعارض نشر بيانا، ذكر فيه أن هذه الزيارة تأتي في ظروف تملي على كل المتمسكين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عنها في وجه الطغيان “الصهيوني” والداعمين له، وعلى كل المناضلين من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير، أن يعربوا عن عدم ترحيبهم بها.

وأضاف بأن الزيارة غير مرحب بها، لما أحدثه ابن سلمان من مواقف أضرت بالمصالح الحيوية للعرب والمسلمين، وذلك من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والاعتداءات السافرة على حقوق الإنسان وحرية التعبير.