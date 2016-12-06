مورينيو وفيلايني مختفيان عن تدريبات المان يونايتد

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، والبلجيكي مروان فيلايني، لاعب الفريق، على التخفي أثناء ذهابهما إلى تدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء.

ورصدت صحيفة “صن” البريطانية بالصور مورينيو ونجوم مانشستر يونايتد أثناء وصولهم إلى ملعب التدريب، حيث تخفى المدير الفني في “تاكسي”، بينما حضر باقي اللاعبين في سياراتهم الخاصة.

كما تعمد فيلايني أيضًا الاختفاء عن الأنظار بارتداء “جاكيت” له رأس كبيرة، لتفادي غضب الجماهير بعد تسببه في ركلة جزاء خلال المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز، ما منح التعادل لفريقه القديم إيفرتون بنتيجة 1-1 على ملعب جوديسون بارك.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو ونجوم مانشستر يونايتد يعيشون ظروفا صعبة للغاية بعد الفشل في تحقيق الفوز سوى مرتين فقط في آخر 10 مباريات بالدوري، ما أدى إلى تراجع الفريق للمركز السادس، مبتعدًا بـ13 نقطة عن المتصدر تشيلسي، و11 نقطة عن جاره مانشستر سيتي.

ويستعد الشياطين الحمر لمباراة زوريا لوانسك الأوكراني يوم الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي، ثم يستضيف توتنهام هوتسبير في مواجهة قوية بالدوري يوم الأحد المقبل.