مورينيو يسلم قائمة الصفقات للإدارة وتجهيز 340 مليون لضمهم

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبرام عدة صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل، وعودة الفريق للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلا عن “ديلي ميل” الإنجليزية إلى أن إدارة اليونايتد تجهز 340 مليون يورو من أجل دخول سوق الانتقالات الصيفية.

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لليونايتد عقب مباراة أياكس بنهائي الدوري الأوروبي، إنه سلم قائمة اللاعبين المطلوبين في الموسم الجديد لنائب رئيس النادي.

ويأتي على رأس أولويات اليونايتد، الفرنسي أنطوان جريزمان الذي قد يلكلفه 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، بالإضافة إلى مدافع بيرنلي مايكل كين، وثيمنه 35 مليون يورو.

أوضح موينيو أن المدرب السابق في لشياطين الحمر، لويس فان خال ارتكب خطأ كبير بالاستغناء عن كين في يناير 2015.

ويرغب البرتغالي في إبرام 3 أو 4 صفقات جديدة بخط الهجوم والدفاع، للعودة للمنافسة على لقب البريميرليج، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز السادس بفارق 24 نقطة عن تشيلسي البطل.

ولن يستكفي مورينيو بالتعاقد مع جريزمان، وكين فقط، ويضع ضمن اهتماماته السويدي فكتور لينديلوف، مدافع بنفيكا، وأندريا بيلوتي مهاجم تورينو، وروميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، وقد يكلفوا النادي 100 مليون يورو.