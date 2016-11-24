مورينيو يعلن عن استمرار ابراهيموفيتش في يونايتد

اعلن جوزيه مورينيو أن زلاتان ابراهيموفيتش سيستمر لموسم آخر مع مانشستر يونايتد عن ثقة المدرب البرتغالي الكبيرة في مهاجم ما زال يحاول إثبات جدارته في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهاجم مدرب يونايتد بقوة أسئلة حول سرعة ومدى ملائمة المهاجم البالغ عمره 35 عاما للفريق بربط مصيرهما حيث يحاولان قلب الموسم السيء ليونايتد.

وقال مورينيو «سنقوم بتفعيل بند الموسم الثاني. بعد ذلك يمكنه أن يفعل ما يريد».

وبينما من السهل تفسير لماذا سيوقع ابراهيموفيتش للبقاء لموسم آخر حيث تشير تقارير إلى أنه سيحصل على راتب أسبوعي 260 ألف جنيه استرليني (323362 دولارا) فإن بعض الجماهير تتساءل هل ما زال هو الرجل المناسب لقيادة هجوم الفريق عندما يبلغ 37 عاما.

ونضبت الأهداف بعد أن هز الشباك خمس مرات في أول خمس مباريات ومنذ ذلك الحين سجل المهاجم السويدي ثلاثة أهداف في 12 مباراة من بينهم هدف في مرمى زوريا الأوكراني في الدوري الأوروبي وثنائية في مرمى سوانزي متذيل ترتيب الدوري الممتاز.