موسعاً نطاق سيطرته.. الجيش يتقدم في بادية السويداء

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عملية عسكرية جديدة ضد إرهابيي “داعش” ضمن الجروف الصخرية في بادية السويداء، وتمكنت من توسيع نطاق سيطرتها في عمق هذه الجروف

تقدم وحدات الجيش على مختلف المحاور يجري بشكل مدروس يتوافق مع طبيعة المنطقة وتضاريسها الصعبة تزامناً مع رمايات صاروخية ومدفعية وغارات جوية مركزة على محاور تحرك الإرهابيين وتمركزهم بين الصخور.

العمليات أسفرت عن تدمير نقاط تحصين ومغارات وكهوف بما فيها والقضاء على أعداد منهم بينهم قناصون.

كما أسهمت في تشديد الطوق على ما تبقى من إرهابيي “داعش”، مضيقة الخناق عليهم وسط حالة من الارتباك والانهيارات المتتالية في صفوفهم.