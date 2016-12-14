موسكو: إلقاء القبض على شبكة سرية تقوم بإرسال الإرهابيين إلى سورية

صرح وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسييف أن قوات الأمن الداخلي الروسية ألقت القبض على أعضاء شبكة إجرامية مؤلفة من مواطني بلدان آسيا الوسطى الذين شكلوا قناة سرية لإرسال الإرهابيين بواسطة وثائق مزورة للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال كولوكولتسييف في كلمة له أمام مجلس الاتحاد اليوم في موسكو “انه بواسطة هؤلاء المجرمين كان يتم إرسال الإرهابيين إلى سورية بهدف المشاركة في العمليات القتالية إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات المسلحة غير الشرعية”.

وأضاف كولوكولتسييف “إنه تم القضاء على سبعة مراكز سرية تقوم بتزوير الوثائق الشخصية واحتجاز كمية كبيرة من نسخ جوازات السفر وعدد من الأختام والمهور”.