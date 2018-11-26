موسكو: احتجاز 3 سفن أوكرانية انتهكت المياه الإقليمية

نقل موقع روسيا اليوم عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية انتهكت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود وإجبارها على التوقف داعيا السلطات الأوكرانية إلى التفكير في عواقب أفعالها.

وأعلن جهاز الأمن الروسي أنه يملك أدلة دامغة حول تحضير كييف وقيامها باستفزازات في البحر الأسود مشيرا إلى أن هذه الأدلة “ستنشر قريبا”.

وأضاف المركز إنه “ينبغي على قيادة كييف التي تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة وغير المسؤولة أن تفكر في عواقب أفعالها”.

وكانت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية انتهكت في وقت سابق من اليوم الحدود البحرية الروسية واتجهت إلى مضيق كيرتش وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدرعتان من طراز “غيورزا” من بيرديانسك وردا على الإجراءات الاستفزازية من كييف منعت القوارب العسكرية الروسية السفن الأوكرانية من الوصول إلى المضيق وقامت طائرة هجومية من طراز سو 25 بدوريات في المجال الجوي للمنطقة.

وأكدت حكومة القرم الروسية أن تصرفات الجانب الأوكراني تلبي مصالح الولايات المتحدة وقال رئيس البرلمان الجمهوري في القرم فلاديمير كونستانتينوف: إن واشنطن تقف وراء الاستفزازات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم لاستدراج موسكو إلى الصراع.