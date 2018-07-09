موسكو: استقالة جونسون دليل على أزمة في الحكومة البريطانية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية البريطاني يشكل دليلاً على وجود أزمة حكومية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن جونسون لم يرغب بالبقاء على متن قارب غارق محذرة من أن مواصلة نشر الأكاذيب حول يد الكرملين والعدوان على بريطانية ونوفيتشوك وكأس العالم 2018 وغيرها أصبحت أمراً خطراً.

ولفتت زاخاروفا إلى أن السلطات البريطانية ستضطر لتحمل المسؤولية عن وفاة المواطنة البريطانية في إيمزبري.

وأوضحت زاخاروفا أن الكثير في مقر الحكومة البريطانية تغطيه الغيوم إلا أمراً واحداً ألا وهو ظهور بوادر أزمة حكومية بوضوح أكثر فأكثر.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استقال اليوم بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بصعوبة إلى موافقة وزراء كبار على استراتيجية للخروج من الاتحاد الاوروبي.