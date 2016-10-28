موسكو: الإرهابيين استهدفوا سفارتنا في دمشق بالهاون

أفادت الخارجية الروسية بأن الإرهابيين أطلقوا قذيفتي هاون على السفارة الروسية بدمشق، ولم ينجم عن ذلك وقوع ضحايا، وتسببت فقط بأضرار مادية شملت 4 سيارات وسور مبنى السفارة.

وقال مصدر في الوزارة: “إن الحادث وقع اليوم الجمعة 28 تشرين الأول. وأشار المصدر إلى أن القذائف أطلقت من ضاحية جوبر الخاضعة لسيطرة المسلحين”.

وأكد المصدر أن “السلطات الروسية تشجب بشدة الهجمة الإرهابية الدورية ضد مقر السفارة الروسية. وستبذل كل ما في وسعها لمنع تكرار هذه الهجمات، ولكي ينال العقاب العادل كل من يقف خلفها من مخططين ومنفذين”.

وقال المصدر:” ستراقب موسكو بانتباه شديد ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة، لأن هذه الردود هي بمثابة الاختبار الحقيقي الذي سيحدد أي من الشركاء يرفض الإرهاب ويشجبه فعلا، ومَن منهم يحاول تبرير أفعال الإرهابيين والتغاضي عنها ويوجههم نحو “الأهداف المريحة”. ونحن نطالب بإصرار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب ووقف دعم الإرهابيين بالسلاح والأموال”.

وشدد المصدر على أن روسيا ستواصل السير على خط الكفاح المطرد ضد الإرهابيين في سوريا بلا هوادة.