موسكو: التدخل الأمريكي العسكري في فنزويلا ممكن

رأى السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زيمسكي أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا ما زال ممكنا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زيمسكي قوله في تصريح لوكالات الأنباء الروسية في موسكو اليوم ” لسوء الحظ فإن هذا السيناريو ممكن ومن المحتمل” مضيفا “البيت الأبيض نفى ذلك واعتبر هذا الخيار ليس أولوية.. لكن للأسف يؤكد الأمريكيون أن جزءا من موقفهم هو إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيار العسكري الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا”.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا في وقت سابق من الشهر الجاري الجيش الفنزويلي إلى التأهب عقب ورود تقارير إعلامية أمريكية عن أن ترامب أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.