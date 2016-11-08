موسكو: الطائرات الروسية لم تنفذ ضربات على خان شيخون بريف ادلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي لم ينفذ أي ضربات على مواقع في منطقة خان شيخون الواقعة جنوب مدينة إدلب بنحو 70 كم.

ونفت الوزارة في بيان لها اليوم “المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول تنفيذ طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات مزعومة في ريف مدينة إدلب بمنطقة خان شيخون”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الطائرات الروسية لم تقم بأي تحليقات في المنطقة المذكورة داعية بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى عدم الانجرار وراء التسريبات الإعلامية من قبل المنظمات التي تصف نفسها بأنها تقوم بأنشطة حماية حقوق الإنسان مثل المرصد السوري العامل في لندن”.