موسكو: الطيران الروسي والسوري لم يحلق في حلب منذ 13 يوماً

طهران (اسلام تايمز) – جددت وزارة الدفاع الروسية تاكيدها أن موسكو ودمشق أوقفتا تحليق طيرانهما فوق مدينة حلب منذ 13 يوماً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي له اليوم إن ”الطائرات الروسية والسورية لم تنفذ أي طلعات في أجواء مدينة حلب منذ 13 يوما”، مشيراً إلى أن ”شدة القصف من قبل الإرهابيين على المباني السكنية والممرات الإنسانية في حلب لم تنخفض”.

واستشهد خلال الأيام الثلاثة الماضية 16 شخصا بينهم 3 أطفال وأصيب 120 آخرون بجروح نتيجة اعتداءات ارهابية بالقذائف على المدرسة الوطنية في حي الشهباء وعدد من الأحياء السكنية في المدينة.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه “على الرغم من قصف الارهابيين الممرات الإنسانية تمكن 12 شخصا الليلة الماضية من الخروج والانتقال إلى مناطق آمنة عبر أحد الممرات في حي المشارقة”.