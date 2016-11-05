موسكو: الطيران الروسي والسوري لم ينفذ غارات على مواقع الإرهابيين في حلب منذ 19 يوماً

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الطيران الروسي والسوري لم ينفذ غارات على مواقع المجموعات الإرهابية في مدينة حلب منذ 19 يوما رغم الاستفزازات المستمرة للإرهابيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي له: “الهدنة الإنسانية التي أعلنت أمس من الساعة التاسعة ولغاية السابعة مساء أتاحت للمجموعات المسلحة إمكانية مغادرة مدينة حلب وإجلاء المرضى والمصابين وكذلك السماح للمدنيين الراغبين في الخروج من المناطق الشرقية”.

وبين المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن “القوات السورية سحبت آلياتها على مسافة من الممرات الإنسانية المخصصة لخروج المجموعات المسلحة إضافة إلى إحضار حافلات وسيارات إسعاف لإجلاء المرضى والمصابين”.

في السياق نفسه، أشار كوناشينكوف إلى أن “المجموعات المسلحة في شرق مدينة حلب أطلقت النار على الممر الإنساني في الكاستيلو رغم علمها بوجود حافلات نقل وسيارات إسعاف وصحفيين في تلك المنطقة”. موضحا أن “المسلحين قصفوا هذه المناطق بقذائف الهاون وباسطوانات الغاز ما أدى إلى إصابة ضابطين روسيين تابعين لمركز التنسيق الروسي وعسكريين سوريين اثنين”.

وأكد كوناشينكوف أنه “رغم مواصلة المسلحين إطلاق النار واستفزازاتهم فإن طائرات سلاحي الجو الروسي والسوري لم تنفذ غارات على مواقعهم في حلب منذ 19 يوماً”.