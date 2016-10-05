موسكو: العسكريون الروس والباكستانيون ينهون مرحلة التدريب الجبلي

أنهى العسكريون الروس والباكستانيون، اليوم الأربعاء، مرحلة التدريب الجبلي في إطار مناورات “الصداقة-2016″، بعد قيامهم بحوالي 1500 تمرين على الصعود والنزول في الجبال.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم: “أنجز العسكريون الروس والباكستانيون في إطار المناورات التكتيكية الروسية-الباكستانية المشتركة “الصداقة-2016″ مهام التدريبات الجبلية، حيث نفذوا حوالي 1500 تسلق ونزول في المواقع الصخرية…وتبادل العسكريون من الجانبين، خلال التدريب المشترك، الخبرة المكتسبة سابقا في التدريبات الجبلية، بما فيها —إقامة معابر فوق الوديان وإنشاء أنظمة السلامة في الظروف القاسية”.

وقال قائد لواء المشاة التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، العقيد سيرغي دميترييف، بهذا الصدد: “قام عناصر لواء المنطقة العسكرية الجنوبية ببعض التدريبات الجبلية لأول مرة، في قاعدة التسلق الجداري التابعة للزملاء الباكستانيين…وسيجري استخدام الخبرة المكتسبة من القوات الخاصة الباكستانية من قبل الجنود الروس في التدريبات الجبلية.”

وتم إجراء التدريب الجبلي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، على جدار تسلق خاص طوله 50 متراً، بمركز تدريب القوات الخاصة في بلدة شيرات(باكستان).

وأكمل عسكريو البلدين المهام في حالة الجاهزية الكاملة، بما في ذلك باصطحاب معدات تسلق الجبال. ويبلغ وزن معدات التسلق للعسكريين الروس حوالي 15 كلغ. وتم التنويه إلى أن أفضل المدربين في التمرينات الجبلية للمنطقة العسكرية الجنوبية والقوات المسلحة الباكستانية شرحوا للمشاركين في التدريبات، وخلال ثلاثة أيام، مختلف السبل والوسائل للتغلب على مواقع صخرية باستخدام المعدات الجبلية الحديثة.

كما تدربت عناصر القوات الخاصة من البلدين على الأعمال التكتيكية أثناء التدريبات على جدار التسلق —الاستيلاء على مبنى مفترض من خلال النافذة، بواسطة الإنزال على حبل.

هذا وتجري التدريبات المشتركة للعسكريين الروس والباكستانيين “الصداقة-2016” للمرة الأولى. وستستمر حتى 10 تشرين الأول. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.