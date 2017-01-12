قاسم: الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه كسرت شوكة الإرهابيين

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المواجهات التي خاضها الجيش العربي السوري والانتصارات التي حققها مع حلفائه في مواجهة محور الشر كسرت شوكة الارهابيين وحدت من انتشارهم.

وقال قاسم في كلمة خلال لقاء وفد شبابي في بيروت.. إن “مواقف حزب الله وجبهة المقاومة ضد إسرائيل والارهابيين التكفيريين والتآمر الدولي على لبنان وسورية والمنطقة هي مواقف صحيحة وفيها مصلحة للبنان واللبنانيين” مشيرا إلى أنه لولا الحرب الاستباقية التي خاضتها المقاومة ومواجهتها الإرهابيين لكان الإرهابيون التكفيريون في كل مكان في لبنان منوها بأداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية والالتفاف الشعبي اللبناني ضد هؤلاء الإرهابيين.

وجدد قاسم موقف الحزب من التصرفات الخاطئة والاعمال الشنيعة التي يرتكبها نظام بني سعود في المنطقة .