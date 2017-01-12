موسكو: المحادثات في أستانة حول تسوية الأزمة في سورية ستجري 23 الشهر الجاري

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحديد 23 كانون الثاني الحالي موعدا لبدء المحادثات حول تسوية الأزمة فى سورية بالعاصمة الكازاخستانية استانة.

ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم.. إنه لم يطرح أحد موعدا بديلا لهذه المحادثات حتى الآن وإن موسكو تنطلق من أن اللقاء سيعقد في 23 الشهر الجاري.

وأضافت زاخاروفا “نأمل في أن يصبح اللقاء في أستانة معلما جديدا على الطريق إلى السلام بالإضافة إلى إعطاء دفعة للعمل البناء من قبل كل الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف”.

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخستانى يرجان اشيكبايف أعلن امس أن العمل الحثيث يتواصل من قبل الدبلوماسيين الكازاخيين لإعداد الساحة للمحادثات السورية السورية المرتقبة في استانة.