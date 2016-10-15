موسكو: المواقف الأمريكية تزيد من إحتمال حدوث صدام مسلح مع روسيا

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الجنرال فلاديمير شامانوف أن واشنطن تتنصل من التزاماتها مع موسكو حول الأزمة في سورية.

وقال الجنرال شامانوف: إن “الولايات المتحدة ترفض مواصلة التعاون مع الجانب الروسي في سورية وتتنصل من التزاماتها وتواصل تأجيج الوضع”.

وأشار شامانوف -وهو من ألمع الضباط الكبار في روسيا المعاصرة- إلى أن المواقف الأمريكية الأخيرة تزيد من احتمال “حدوث صدام مسلح روسي أمريكي”.

من جهة أخرى، امتدح الجنرال الروسي شامانوف الجيش العربي السوري، لافتا إلى أن الوضع على الأرض في سورية تغير تماما بعد بدء العملية الجوية الروسية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب، مؤكدا أن “سورية وبدعم من روسيا ستقوم وبشكل مطرد باستعادة كيان دولتها وسيادتها”.

وحول توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” نحو الشرق ونشر مرافق الدرع الصاروخي الأمريكي في بعض دول أوروبا الشرقية وقيام روسيا بنقل بطاريات “إسكندر” الصاروخية إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق قال شامانوف إن “المنظومة الصاروخية الروسية لا تخل ببنود المعاهدة الخاصة بالصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى”.

وأضاف شامانوف إنه “سيتم توجيه هذه الصواريخ في المقام الأول ضد المواقع والمنشآت التي تخل بتوازن القوى والتي نصبت أو ستنصب في المستقبل المنظور في إطار ما يسمى الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا بما في ذلك في بولندا”.

يذكر أن الجنرال شامانوف كان أول من دخل بوحدته العسكرية مدينة غروزني خلال الحرب الشيشانية وقاد شامانوف بعد ذلك قوات الإنزال الجوي التي تعد قوة النخبة في الجيش الروسي.