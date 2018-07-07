موسكو تأمل برفع العقوبات الأميركية عن مسؤولين روس

أعرب مجلس الاتحاد الروسي “الدوما” حسب عن أمله في أن تدفع القمة “عجلة العلاقات الدبلوماسية” إلى الأمام, بخصوص رفع العقوبات عن النواب الروس والأميركيين، وتحقيق تطور إيجابي حيال الحوار البرلماني بين البلدين.

من جهته ذكّر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس، “فلاديمير جباروف” في بيان له بالعرض الروسي للرفع المتبادل للعقوبات على المشاركين في التبادلات البرلمانية، متمنياً حصول تغير إيجابي في مجال الحوار البرلماني.

وأشار البيان إلى أن “جباروف” أكد على أهمية الحوار البرلماني لخفض التصعيد على صعيد العلاقات الثنائية.

الجدير بالذكر أن واشنطن فرضت عقوبات ضد عدد من السياسيين ورجال الأعمال الروس في شهر نيسان الماضي.