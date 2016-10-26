موسكو تؤكد سحب طلب إذن دخول السفن الروسية إلى مرفأ سبتة الإسباني

قالت السفارة الروسية في مدريد أن بلادها سحبت طلب إذن دخول مجموعة سفن حربية روسية تابعة لأسطول الشمال مرافقة لحاملة الطائرات “أدميرال كوزنيتسوف” إلى مرفأ سبتة الإسباني للتزود بالوقود.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد قالت إن مجموعة السفن الحربية الروسية بقيادة الطراد «الأميرال كوزنيتسوف» ستدخل إلى ميناء سبتة الإسباني بعد عبور مضيق جبل طارق للتزود بالوقود.

ووجه عدد من الدول انتقادات لمدريد لتزويدها السفن الروسية بالوقود زاعمين أن هذه السفن ربما تستخدم لاستهداف المدنيين في سورية.

وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت سابقا أن عددا من قطعها البحرية ستتجه إلى البحر المتوسط وذلك من أجل تأمين الوجود البحري الروسي في المحيط العالمي.