موسكو تتهم كييف باختطاف عسكريين روسيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أجهزة الأمن الأوكرانية اختطفت في شبه جزيرة القرم عسكريين روسيين ونقلتهما إلى أراضي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان صدر، مساء الاثنين: “قام عناصر من أجهزة الأمن الأوكرانية، في الساعة 20:00 بتوقيت موسكو من يوم 20 نوفمبر، باحتجاز عسكريين روسيين بصورة غير شرعية، ونقلوهما إلى أراضي محافظة نيكولاييفسكايا”.

وأوضحت الوزارة أن المختطفين هما النائب الضابط مكسيم أودينتسوف والعريف المتعاقد ألكسندر بارانوف.

واعتبرت الوزارة، في البيان، هذه العملية “استفزازا سافرا جديدا من قبل المخابرات الأوكرانية بحق المواطنين الروس”، مطالبة “بإعادتهما الفورية إلى أراضي الاتحاد الروسي”.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك معلومات تدل على “قيام المخابرات الأوكرانية بمحاولات تلفيق قضية جنائية بحق أودينتسوف وبارانوف”.

ولم يستبعد البيان “أن ضغوطا نفسية وجسدية سيتم ممارستها على العسكريين الروسيين” من أجل الحصول منهما على الاعترافات “اللازمة” للأمنيين الأوكرانيين.