موسكو تتوقع لقاء قريب للدول الضامنة

رجح مندوب روسيا الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن يعقد لقاء بين الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية في النصف الأول من شهر آب المقبل.

وقال غاتيلوف في حديث لوكالة سبوتنيك: “إن التوافق على عقد مشاورات جديدة بين ثلاثية أستانا روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا مستمر ولا يستبعد أن يعقد اللقاء في النصف الأول من آب بعد اللقاء الدولي حول سورية المزمع عقده في سوتشي يومي 30 و 31 من تموز الجاري”.

وأشار غاتيلوف إلى أن موسكو “تتعاون بشكل مثمر مع دي ميستورا” وتتوقع أنه سيستفيد بشكل كامل من مخرجات صيغتي سوتشي وأستانا لدفع العملية السياسية في سورية إلى منصة جنيف.

وكانت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” اتفقت في ختام اجتماع أستانا 9 حول سورية الذي عقد منتصف أيار الماضي على عقد الاجتماع القادم حول سورية في مدينة سوتشي الروسية في تموز.