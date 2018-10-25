موسكو تتوقع موعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تتوقع انسحاب الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في وقت قريب.

وقال لافروف في حديث لقناة (روسيا 1): فيما يتعلق بانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا ولكن تم الإعلان عن النوايا في هذا الشأن فقد أصبح واضحا بعد المباحثات في موسكو بما في ذلك لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن هذا القرار قد اتخذ وسيتم الإعلان عنه رسمياُ قريباً جداً .. بعد شهر أو شهر ونصف الشهر.

وأضاف لافروف: يؤكد الرئيس بوتين دائما في معرض حديثه عن سباق التسلح أننا سنضطر للرد على التغيرات غير الملائمة للأوضاع الاستراتيجية موضحا أن روسيا لا تعتزم الرد على انسحاب واشنطن من المعاهدة بإجراءات مكلفة مثلما كان الأمر في عهد سباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخراً عزم بلاده الانسحاب من معاهدة الصواريخ محاولا تبرير تنصله الجديد من التزاماته بزعم “خرقها” من قبل روسيا وهو أمر نفته موسكو مراراً وأكدت عدم وجود دلائل على هذه المزاعم.

يذكر أنه تم توقيع المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن قيام الطرفين بتدمير ترسانتيهما من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى فى عام 1987 وشملت مجموعة واسعة من الصواريخ ذات المدى المتراوح بين500 و1000 كم وبين 1000 و5500 كم.