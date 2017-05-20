موسكو تجدد تمسكها بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم تمسك موسكو بالحل القائم على أساس الدولتين بين “إسرائيل” وفلسطين.

وجاء في بيان للوزارة أن الجانبين الفلسطيني والروسي تبادلا في اطار مجموعة العمل الروسية الفلسطينية خلال اجتماعهما اليوم الآراء حول الوضع الراهن في عملية السلام بالشرق الأوسط وأكد الطرف الروسي موقفه المبدئي الداعم لتسوية عادلة ودائمة للصراع بين “إسرائيل” وفلسطين بناء على مبدأ حل الدولتين إضافة إلى تمسك موسكو بضرورة مواصلة الجهود سواء على المستوى الثنائي أم في إطار رباعية الوسطاء الدوليين من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليي.

ووفقا للبيان ناقش المشاركون في الاجتماع إضافة الى القضايا المتعلقة بإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عددا من الجوانب العملية لتعزيز التعاون الروسي الفلسطيني في مختلف المجالات بما في ذلك تفعيل نشاطات جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية.