موسكو تدعو إلى الاهتمام بقضايا الاستقرار الاستراتيجي

وفق بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيلاء اهتمام واسع بقضايا الاستقرار الاستراتيجي مشيرا إلى أن أنظمة الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي تواجه تحديات كبيرة.

وقال بوتين مخاطباً الدبلوماسيين الروس بمناسبة عيدهم “في ظل الوضع الصعب الحالي عندما يتعرض الأمن الدولي وسيادة القانون لاختبار جدي تواجهون مهام مهمة وطموحة” مشددا على وجود حاجة لمزيد من الاهتمام للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي نظرا لأن أنظمة الحد من التسلح ومنع الانتشار تواجه الآن تحديات كبيرة.

وأكد بوتين أن مضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي وتوسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل إحدى مهام الدبلوماسيين الروس.

وكان الرئيس بوتين أعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ردا على الانسحاب الامريكي من المعاهدة مؤكدا أن انسحاب واشنطن لن يبقى دون رد من موسكو.