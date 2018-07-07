موسكو ترحب بمذكرة التعاون بين سورية وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام

رحبت روسيا بتوقيع مذكرة حول التعاون بين سورية وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام (يو ان ام أيه اس).

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: إننا “ننطلق من أن الإسراع في تنفيذ عدة مشاريع في هذا المجال يتيح لخبراء الأمم المتحدة الانتقال إلى العمل في عموم الأراضي السورية مع التشديد على وجوب إجراء هذا العمل دون تسييس وشروط مسبقة”.

وأضاف البيان: إن “هذه الوثيقة تحدد الأطر القانونية اللازمة لانخراط الأمم المتحدة والأسرة الدولية في حل المهمات الملحة لنزع الألغام في سورية” مشيرا إلى أن الوضع في الأراضي المزروعة بالألغام وتدمير الرقة بفعل ما يسمى “التحالف المناهض لداعش” هما دليل على مدى الطابع الملح والعاجل لجهود الأسرة الدولية في مجال نزع الألغام في هذا البلد.

وتم في الرابع من الشهر الحالي توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية العربية السورية وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام (يو ان ام أيه اس).

وتمنح هذه المذكرة لإدارة نزع الألغام الحق في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لإزالة الألغام بهدف إنقاذ أرواح المواطنين السوريين من الآثار الخطيرة للألغام التى زرعتها المجموعات الارهابية المسلحة في الأماكن التي كانت فيها خلال سنوات الأزمة في سورية.