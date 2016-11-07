موسكو ترد على اتهامات «هيومان رايتس»

جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها اليوم أن الاتهامات الموجهة لروسيا بقصف مدرسة بمحافظة إدلب ليست إلا ” تضليلا إعلاميا جديدا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح له: إن “توجيه منظمة هيومان رايتس ووتش بعد أكثر من أسبوع اتهامات لروسيا باقترافها (جريمة حرب) وتقديمها (أدلة جديدة) واهية باعتمادها على بعض المكالمات الهاتفية لسبعة مصابين تعتبرتضليلا إعلاميا جديدا”.

وأضاف كوناشينكوف: أود كذلك أن أعيد إلى أذهان من يسمونهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان من هيومان رايتس ووتش أن محافظة إدلب بما في ذلك بلدة حاس تخضع منذ أكثر من عام لسيطرة إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” ولذلك “فإن الحديث عن مواصلة عمل المدارس العلمانية المبنية من قبل الحكومة السورية فى الاراضي الخاضعة لسيطرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة لا يمكن أن يقوله سوى كذاب أو مجنون” .