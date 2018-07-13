موسكو: تعاون وثيق مع سورية لمكافحة تمويل الإرهاب

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية يوري تشيخانشين أن روسيا تتعاون بصورة وثيقة جداً مع سورية وإيران والعراق من أجل التصدي لتمويل مختلف الجرائم.

وقال تشيخانشين بعد تقديمه تقريراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عمل الهيئة بما في ذلك التعاون مع الأسرة الدولية: “إن عملنا مرتبط بمكافحة تمويل الإرهاب والبحث عن المسلحين الإرهابيين ونحن نتعاون في هذه المسائل مع أكثر من مئة بلد في العالم ضمن مشروع يسمى المجرة الشمسية”، وأكد أن التعاون يجري بصورة وثيقة على وجه الخصوص مع سورية وإيران والعراق وتبادل المعطيات معها في جميع المجالات.

وفي بيروت، استعرض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري عمل المجلس وما يقوم به على صعيد العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع المهجرين السوريين في لبنان وعودتهم التدريجية إلى مناطقهم.