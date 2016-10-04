موسكو: تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف بقذائف الهاون

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن سفارتها في دمشق تعرضت للقصف بقذائف الهاون، يوم أمس الاثنين، دون وقوع أي إصابات.

وجاء في بيان الخارجية: في الثالث من تشرين الأول، تعرضت البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق لقصف بقذائف الهاون، وانفجرت إحدى القذائف في أرض السفارة بالقرب من المجمع السكني، وعن طريق الصدفة فقط، لم يصب أحد من موظفي سفارتنا… حسب المعلومات المتوفرة، جاء القصف من ضواحي العاصمة السورية، من جوبر، التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية «جبهة فتح الشام، و فيلق الرحمن».

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قصف السفارة جاء نتيجة لتصرفات من «يثيرون استمرار الصراع في سورية مثل الولايات المتحدة وحلفائها».