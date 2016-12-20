موسكو تفتح تحقيقاً جنائياً بمقتل السفير الروسي بتركيا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تحقيق روسية فتحت بشأن مقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف قضية جنائية بموجب المادة 361 من القانون الجنائي “عمل إرهابي دولي”.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: “على أثر مقتل سفير روسيا لدى تركيا أندريه كارلوف، فتحت مديرية التحقيق للقضايا الهامة والخاصة بمكتب التحقيق الفيدرالي الروسي قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 361 من القانون الجنائي “قانون الإرهاب الدولي، والذي تسبب في وفاة شخص”.

يذكر أن السلطات الروسية أكدت، مساء الاثنين 19 كانون الأول، وفاة سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بالرصاص في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة، أثناء افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”.