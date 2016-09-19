موسكو: الحديث عن إغلاق مركز بغداد الإعلامي المشترك تضليل

وصفت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن إغلاق مركز مكافحة الإرهاب الإعلامي المشترك في بغداد ، بأنها تضليل واضح.

وقالت الخارجية الروسية: “إن حديث بعض وسائل الإعلام عن إغلاق المركز الذي تشارك فيه روسيا والعراق وإيران وسورية، لا يعدو عن كونه تزييف للحقائق ولا علاقة له بالواقع السائد على الأرض”.

ونوه الخارجية بأن هذه الإشاعات نشر الالتباس والارتباك بين أصدقائنا وبذر الشكوك حول الدور الملتحم للمشاركة الروسية في نشاط المركز.

كما شدد الخارجية على أن مركز بغداد الإعلامي يواصل العمل ويبقى وسيلة هامة في التعاون التطبيقي مع الأطراف الأخرى في الكفاح ضد داعش وقد أكد جميع الشركاء في المركز اهتمامهم في توطيد وتدعيم هذا التعاون.