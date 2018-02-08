موسكو تنتقد واشنطن لازدواجيتها في مكافحة الإرهاب

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الإدارة الأميركية باتباعها نهجا مزدوج المعايير في تعاونها مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف, أن الجانب الروسي يأسف لازدواجية المعايير الأميركية، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة مر بمراحل مختلفة، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تغض الطرف عن أمثلة محددة في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار سيرومولوتوف إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن حول المسائل الأكثر إلحاحا في مجال مكافحة الإرهاب، لكنها لن تصر على ذلك كثيرا.

وعرض نائب وزير الخارجية الروسي أمثلة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال الأمن، مشيرا إلى أنه في سنة 2011 نبهت موسكو أكثر من مرة عبر قنوات اتصال الإدارة الأميركية لنشاط الأخوين جوهر تسارنايف وتامرلان تسارنايف، وأن الجانب الأميركي في البداية لم يرد ثم أعلن أنه سيتصرف بنفسه مع مواطنيه، وفي النتيجة وقعت التراجيديا.

وأضاف سيرومولوتوف أن السلطات الروسية تمكنت من إحباط هجوم في مدينة سانت بطرسبورغ في منتصف كانون الأول الماضي، بفضل معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات الأميركية، مشيرا إلى أن التعاون الروسي – الأميركي أثبت نجاعته ونجاحه.