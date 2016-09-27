موسكو تنشر جزءاً من الاتفاق «الروسي الأمريكي» حول سورية

نشرت وزارة الخارجية الروسية جزءا من نص الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية داعية واشنطن إلى الموافقة على نشر ما اتفق عليه بين روسيا والولايات المتحدة حول استهداف الإرهابيين.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن “الولايات المتحدة أقدمت على نشر بعض ما اتفق عليه بين الدولتين حول الأزمة في سورية في جنيف في التاسع من هذا الشهر دون أن تنسق مع موسكو موعد نشره وبعد سلسلة من تسريبات إعلامية”.

وذكر البيان أن “روسيا دعت الولايات المتحدة مرارا إلى نشر كل وثيقة من الاتفاقيات الثنائية حول سورية تدريجيا بعد التنسيق حولها بين الجانبين لكن الطرف الأمريكي كان يعترض على ذلك دوما”.

وأضاف البيان “الملفت أكثر للنظر هو رفض الولايات المتحدة تأكيد تعهدها علانية بفصل “المعارضين المعتدلين” عن “جبهة النصرة” التي هي فرع القاعدة وبالتعاون مع روسيا في استهداف الإرهابيين وأعوانهم الذين يرفضون وقف الأعمال القتالية”.