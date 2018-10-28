موسكو تنشر مجمعات تشويش الكتروني على حدودها مع “الناتو”

نشر الجيش الروسي أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني في عدة اتجاهات استراتيجية، بما فيها مقاطعة كالينينغراد أقصى غرب روسيا على الحدود مع ألمانيا.

وزارة الدفاع الروسية ذكرت، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، أنها نشرت ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز سمرقند تتوزع في مقاطعات أرخانغلسك وكالينينغراد وموسكو ومورمانسك ونيجني نوفغورود وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه، إضافة إلى المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.

هذا وكانت قوات من دول عدة في “الناتو” أجرت مناورات تحت اسم “توماهوك الحديدي” بالقرب من الحدود الروسية، فيما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نشاط الحلف على الحدود بلغ مستويات غير مسبوقة، وشدد على أن الناتو يستخدم بنشاط أسطورة التهديد العسكري الروسي لتبرير أفعاله.