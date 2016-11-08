موسكو تنفي شن طائراتها غارات على مدينة خان شيخون بريف إدلب

أكدت موسكو أن الطائرات الروسية لم تنفذ، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أية ضربات على مواقع بمنطقة مدينة خان شيخون الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوبي مدينة إدلب في سورية.

ونفى بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، “المعلومات، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، حول تنفيذ طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات مزعومة في ريف مدينة إدلب بمنطقة خان شيخون”.

وشدد البيان على أن الطائرات الروسية لم تقم بأية تحليقات في المنطقة المذكورة، موصيا “بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تقدر سمعتها، بعدم الانجرار وراء التسريبات الإعلامية من قبل المنظمات التي تصف نفسها بأنها تقومن بأنشطة حماية حقوق الإنسان، مثل المرصد السوري العامل في لندن”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق مقتل 9 أشخاص، ومن بينهم 7 أطفال، في ضربات زعم أنها نفذ من قبل سلاح الجو الروسي.