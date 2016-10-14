موسكو: جنودنا في سورية بصحة جيدة وهو أمر سيكيد المفترين

نفت وزارة الدفاع الروسية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مقتل عسكريين روس في سورية.

وشددت الوزارة على أن هذه المعلومات عديمة الصحة ولا تعدو عن كونها تضليلا إعلاميا. وأكدت أن كل العسكريين الروس العاملين في سورية على قيد الحياة وبصحة جيدة وسيواصلون أداء المهام على النحو المنشود، وهو أمر سيكيد المفترين.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية قد زعمت في وقت سابق أن 6 عسكريين روس قتلوا بمحافظة حماة في سورية.