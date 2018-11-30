موسكو: “حادثة كيرتش” استفزاز مقصود من الغرب

لم تستبعد موسكو مشاركة الغرب في تدبير الاستفزاز الذي أعدته كييف في مضيق كيرتش في البحر الأسود، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الروسي: ما تم تدبيره كان “استفزازاً مقصوداً”، ولا أشك في أن بعض شركائنا في الغرب كانوا على علم به على أقل التقدير، وربما شاركوا في التخطيط له.

وعبّرت زاخاروفا عن قناعتها بأن خرق سفن حربية أوكرانية لمياه روسيا الإقليمية قرب مضيق كيرتش ليس محض صدفة، مشيرة إلى أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية لتبرئة السلطات الأوكرانية وإلقاء اللوم على روسيا فيما يخص الحادث وتقييمات سياسيين غربيين للحادثة تدعم الفرضية.

في سياق متصل أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن حلف شمال الأطلسي يسعى لتجنب اندلاع حرب باردة أو سباق تسلح جديدين، فيما دعا روسيا لبذل جهود من أجل منع ذلك، فيما نصحت مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، أوكرانيا بالتعقل وإظهار “مقاربة ذكية” لحادث احتجاز 3 من سفنها اخترقت المياه الروسية في البحر الأسود، وقالت: إن حل هذا الأمر لن يتحقق إلا بالحوار.

وقالت المستشارة الألمانية في افتتاح المنتدى الألماني الأوكراني الثالث في برلين: “أعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في قمة مجموعة العشرين. سنهتم بهذا، ومع ذلك، لدينا طلب من الجانب الأوكراني يتمثّل بالتعقل والحفاظ على نهج ذكي. نحن نعلم أننا لا نستطيع أن نحل هذا الأمر بحكمة إلا من خلال المفاوضات مع بعضنا البعض، لأن الحل العسكري مستحيل”.

في السياق ذاته رفض عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا، تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية حادث مضيق كيرتش، واحتجاز روسيا لسفن أوكرانية بعد أن انتهكت حدودها البحرية، وقال مصدر دبلوماسي: إن برلين وباريس عارضتا تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية ما حدث في مضيق كيرتش.

وحسب المصدر فإن معارضة دول أوروبية تشديد العقوبات لا يعني رفضها بشكل عام استخدام العقوبات ضد موسكو.

في الأثناء عبّرت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن قلقها من تطور الأحداث في مضيق كيرتش، مشيرة إلى عزم دول الاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركائها، داعية إلى ضبط النفس وخفض التوتر وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وأعلن حرس الحدود الروسي، الأحد الماضي، أن 3 سفن حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، دخلت بصورة غير شرعية إلى المياه الإقليمية الروسية، قاصدة مضيق كيرتش، واعتبرت موسكو أن حادث مضيق كيرتش استفزاز واضح دبرته سلطات كييف قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في آذار المقبل.