موسكو: “داعش” يُصنع قنابل بمواد سامة داخل أحد المشافي بدير الزور

تلوح في الأفق ملامح تمثيلية جديدة بإشراف وسيناريو أمريكيين، كما جرت العادة، وهذه المرة بممثلين جدد يتقدمهم إرهابيو تنظيم “داعش”، في محاولة لتبرير تنفيذ اعتداءات أمريكية جديدة على مواقع الجيش العربي السوري.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أن تنظيم “داعش” الإرهابي يصنع قنابل محشوة بمواد سامة في مبنى أحد المشافي في ريف دير الزور، واستخدامها لاتهام الجيش السوري.

الوزارة أوضحت بأن “داعش” الإرهابي يصنع ذخائر كيميائية بهدف قصف مواقع قوات “قسد” في منطقة هجين بدير الزور، من الطرف الذي تتمركز فيه وحدات من الجيش العربي السوري، وذلك لإثارة ضربات جوية مكثفة من الطيران الأمريكي عليها.

وأشارت إلى أن 11 إرهابيا مدربا من “داعش” قدموا إلى سورية من الخارج، يعبئون القنابل بالمواد الكيميائية وتجهيزها.