موسكو رداً على «ذا صن» البريطانية: يحاولون تشويه صورة روسيا قبل كأس العالم

انتقدت وزارة الخارجية الروسية صحيفة ذا صن البريطانية بسبب نشرها تقريرا تحت عنوان “العنصرية في روسيا” رغم أن الموضوع يتعلق بأعمال شغب وقعت خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين أوكرانيين في كييف.

وأبدت الوزارة في بيان اليوم استغرابها لقلة المهنية التي أظهرتها الصحيفة بنشرها مادة مصورة تحت عنوان يتهم روسيا بالعنصرية لدى تغطية الأحداث التي وقعت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف البيان “بالرغم من أن الصحيفة صححت العنوان بعد تلقي ملاحظات من قبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلا أنه تبقى هناك تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الخطأ الجغرافي”.

ورجح البيان أن الحدث قد يدل على أن موسكو كانت محقة في توقعاتها بأن وسائل الإعلام الغربية ستحاول الإساءة لسمعة روسيا بصفتها البلد المستضيف لكأس القارات 2017 وكأس العالم بكرة القدم عام 2018.