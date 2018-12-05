موسكو: روسيا ملتزمة بمعاهدة الصواريخ ومزاعم بومبيو وقحة

نقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف تأكيده أن مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول عدم التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى تهدف لاتهامها بتخريب الأمن الدولي واصفا هذه المزاعم بـ “الوقحة”.

وكان بومبيو قال أمس: إن واشنطن “ستعلق التزاماتها” تجاه معاهدة الصواريخ “ما لم تقم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما”.

وقال كوساتشوف اليوم: إن تصريح بومبيو ليس دعوة لمناقشة وسائل الحفاظ على الاتفاقية بل إنذار وقح أصدرته الولايات المتحدة من أجل غرض واحد وهو محاولة إظهار روسيا أمام العالم انها تخرب الأمن الدولي الحيوي وان واشنطن لم تفعل ذلك.

ولفت كوساتشوف إلى أن تصريحات الامين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ بان الحلف منح روسيا الفرصة الاخيرة لانقاذ المعاهدة تثبت ذلك مؤكدا أن هذه التصريحات تفتقر إلى المنطق بما أن الولايات المتحدة ترفض مناقشة التفاصيل واعطاء دليل على ان روسيا انتهكت المعاهدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا جددت أمس تأكيد التزام موسكو “الصارم” بتنفيذ معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى لافتة إلى أن الجانب الاميركى على علم بذلك.