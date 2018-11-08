موسكو: سنرد بالمثل على العقوبات الأمريكية

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أن موسكو سترد بالمثل على فرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها على خلفية عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوساتشيوف قوله: روسيا سترد بالمثل على العقوبات.. الرد السياسي سيكون بالمثل والاقتصادي سيكون انتقائيا كي لا نضر مصالحنا.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجدداً لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية على روسيا.

وأكدت روسيا مراراً رفضها سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون اجراءات جوابية روسية.