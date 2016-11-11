موسكو: سنسلم عينات تؤكد استخدام الإرهابيين سلاحاً كيميائياً في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية امتلاكها عينات تثبت استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية في مشروع الـ 1070 شقة غرب مدينة حلب.

وطلب الناطق باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك من رئاسة منظمة نزع الأسلحة الكيميائية “النظر في إرسال خبراء إلى الحي 1070 في حلب بأسرع ما يمكن لتوثيق حقيقة استخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية”.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن “جميع نتائج تحليل عينات التراب وشظايا قذائف المدفعية التي تدل على استخدام الإرهابيين في حلب للأسلحة الكيميائية سيتم تسليمها حسب الأصول إلى منظمة نزع الأسلحة الكيميائية”.

وبين كوناشينكوف أن مركز التنسيق الروسي في سورية “سيؤمن العمل المشترك لخبراء منظمة نزع الأسلحة الكيميائية والخبراء الروس لإجراء دراسة للمكان الذي استخدم به الإرهابيون السلاح الكيميائي”.